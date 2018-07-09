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İtalya limanlarını mültecilere kapatmak istiyor

İtalya İçişleri Bakanı Salvini mülteci gemilerine limanların kapatılacağını duyurdu. İtalya'ya gelen mülteci sayısı, yılın ilk yarısında yüzde 80 oranında azaldı.

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İtalya limanlarını mültecilere kapatmak istiyor

Uluslararası kurtarma çalışmalarına katılan gemilerin limanlarına yanaşmasını yasaklamak isteyen İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Twitter hesabından Perşembe günü Innsbruck'ta yapılacak Avrupa Birliği (AB) İçişleri Bakanları buluşmasında konuyu gündeme getireceğini duyurdu.

Aynı zamanda aşırı sağcı Kuzey Birliği (Lega Nord) partisinin genel başkanı da olan Salvini, daha önceki İtalyan hükümetlerinin "bütün gemilerin göçmenleri İtalya'da boşaltmasını" öngören anlaşmalar imzaladığını öne sürdü.

 

Kurtarma gemilerini almadılar

Akdeniz'de 234 mülteciyi kurtaran Alman "Lifeline" adlı yardım örgütünün aynı adı taşıyan gemisi İtalya'dan izin alamadığı için günlerce açık denizde seyrettikten sonra Haziran ayı sonlarında Malta'ya yanaşabilmişti. Geminin kaptanı hakkında kovuşturma başlatılmıştı.

630 mülteci taşıyan "Aquarius" adlı Fransız gemisi de İtalya'dan geri çevrildikten sonra, İspanya mültecilerin karaya çıkmasına izin vermişti.

İtalya hükümeti yılın ilk altı ayında ülkeye 11 bini Libya çıkışlı olmak üzere 16 bin 700 göçmenin geldiğini ve sayının 2017'ye nispeten yüzde 80 oranında azaldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Salvini, İtalya'da karaya çıkan göçmen sayısının sıfırlanacağını açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber, Deutsche Welle

Etiketler: mülteci, Matteo Salvini, İtalya
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