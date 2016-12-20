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İtalya güvenlik tedbirlerini arttıracak

İtalya İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında ülkedeki önleyici güvenlik tedbirlerini takviye etme karar aldı.

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İtalya güvenlik tedbirlerini arttıracak

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin başındaki isimlerin İçişleri Bakanı Marco Minniti başkanlığında terörle mücadele stratejilerini ve risklerini değerlendirme komitesinin toplantısında bir araya geldiği bildirildi.

Toplantıda, Bakan Minniti’nin güvenlik güçlerinden olası terör eylemlerine karşı turistik ile Noel pazarları ve etkinlikleri gibi hassas noktalarda güvenlik önlemlerinin yoğunlaştırılmasını istediği belirtildi.

Bakan Minniti’nin il bazında valilerin bulundukları yerlerde güvenlik risklerini değerlendirmesi talimatı da verdiği bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de risk değerlendirme komitesinin, Almanya’nın başkenti Berlin’de bir tırın, Noel pazarına girmesiyle yaşanan ve terör saldırısı ihtimalinde durulan olay ile Ankara’da Rus Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürüldüğü olay sonrası olağanüstü toplandığı ifade edildi.

Bu arada basın, Berlin’de dün yaşanan hadisede kentte uzun yıllardır yaşayan bir İtalyan’dan haber alınamadığını yazarken, İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, olayda ölenler arasında İtalyan vatandaşı olup olmadığına dair Alman polisinden onay beklediklerini söyledi. AA

Etiketler: İtalya, Terörle Mücadele, almanya, Berlin
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