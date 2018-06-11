İtalya, göçmenleri taşıyan kurtarma gemisine limanlarını kapattı

İtalya'da hükümet Libyalı 629 göçmeni taşıyan kurtarma gemisine ülkenin tüm limanlarını kapattı. Malta hükümetinin de reddettiği kurtarma gemisi, Akdeniz sularında mahsur kalmış durumda.

İçişleri Bakanı Matteo Salvini, göçmenleri Malta'nın alması gerektiğini açıkladı. Malta hükümeti ise kısa bir açıklama yaparak, kurtarma operasyonunun Libya'nın uluslararası sularında gerçekleştiğini, dolayısıyla koordinasyon merkezinin de Roma olması gerektiğini söyledi.

Malta'yı "hiçbir göçmeni almamakla" suçlayan Salvini ise, ülkesinin tüm limanlarına geminin yanaşmasına izin vermemeleri emrini verdi.

Facebook hesabından yaptığı açıklamada aşırı sağcı lider, "İtalya bugünden itibaren insan kaçakçılığı ve yasadığı göçe hayır diyecek" ifadelerini kullandı.

Salvini, "Fransa sınırdan insanları geri yolluyor, İspanya da sınırlarını silahlarla koruyor" sözleriyle de Avrupalı müttefiklerine yüklendi.

Yardım gemisi yönlendirme bekliyor

SOS Méditerranée adlı yardım kuruluşunun sözcüsü Mathilde Auvillain ise, gelen emir üzerine dümenini kuzeye çeviren kurtarma gemisinin, göçmenleri güvenli bir limana bırakmak için yetkililerden yönlendirme beklediğini söyledi.

1 haftada 2 göç krizi

Salvini'nin göç söylemi, görevdeki daha ilk haftasında İtalya'yı Akdenizli müttefikleri Tunus ve Malta'yla krizin eşiğine getirdi.

Salvini, Cuma günü 126 göçmeni kurtaran Seefuchs gemisine limanlarını kapatmakla suçladığı Malta'yı, göçmenler konusunda adil bir yük paylaşımı yapmamakla itham etmişti.

İki gün sonra Salvini bu defa Tunus'un İtalya'ya suçlu ithal ettiğini öne sürdü.

Salvini: Tanrı Malta'yı, Afrika'ya Sicilya'dan daha yakın yarattı

İtalya'nın Tunus Büyükelçisi Tunus Dışişleri Bakanlığı'na çağırılırken, yetkililerin açıklamasında, "Bu sözler iki ülke arasında göç alanındaki işbirliğini yansıtmıyor" denildi.

Afrikalı göçmenlerin başlıca giriş kapısı Sicilya limanını ziyaret eden Salvini, Malta'ya şu sözlerle yüklendi:

"Malta her yardım talebine 'hayır' diyemez. Tanrı Malta'yı, Afrika'ya Sicilya'dan daha yakına koydu."

Kaynak: TRT Haber, BBC