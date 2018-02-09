İtalya, Esed rejiminin Doğu Guta'daki sivillere yönelik saldırılarını kınadı

İtalya Dışişleri Bakanlığı, internet sitesi aracılığıyla Suriye rejiminin sivillere yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Angelino Alfano'nun, "Suriye'de gittikçe kötüleşen durumla ilgili en derin endişelerimi dile getirmek isterim. Rejimin savunmasız insanlara ve sivil altyapıya yönelik rastgele bombalamalarını kesinlikle kınıyorum." ifadelerine yer verildi.

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İtalya'nın, Esed rejiminin başkent Şam'da abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine acil insani erişimi sağlamak için Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü ile çalıştığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkent Şam'a sadece birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Doğu Guta'da 400 bin sivil, Esed güçleri tarafından insafsız bir abluka altında tutuluyor. Son birkaç günde bölgede artan rastgele bombalamalarda yüzlerce insan hayatını kaybetti. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında ilan edilen gerginliği azaltma bölgeleri arasında yer alıyor. Bombalamaların haricinde, rejim güçlerinin yeni kimyasal silah kullanımı iddialarının yer aldığı endişe verici haberler de geliyor."

Suriye'de, Beşşar Esed rejiminin başkent Şam'da abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği yoğun hava saldırılarında 75 sivilin yaşamını yitirdiği duyurulmuştu. Arama kurtarma çalışmalarını sürdüren sivil savunma ekipleri, ölü sayısının artabileceğini belirtmişti.

29 Aralık 2017'den bu yana yaklaşık 1,5 aylık süreçte Doğu Guta'da bombardımanlarda 524 sivilin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının ise 2 bine yaklaştığı bildirilmişti.

Muhaliflerin kontrolünde bulunan ve yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yılın nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: AA