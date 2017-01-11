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Buradasınız : » » İtalya Başbakanı Gentiloni uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

İtalya Başbakanı Gentiloni uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni’ye anjiyo yapıldı.

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İtalya Başbakanı Gentiloni uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, dün Fransa ziyaretinden dönüşünde uçakta rahatsızlanan Gentiloni’nin, başbakanlık doktorlarının tavsiyesi üzerine birtakım kontroller için geceyi Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde geçirdiği bildirildi.

Damar tıkanıklığı tespit edilen 62 yaşındaki Başbakan’a burada anjiyo yapıldığı, doktorların, Gentiloni’nin bir süre hastanede gözlem altında kalmasını istediği belirtildi. Başbakan'ın ise pazartesi tekrar iş başı yapma niyetinde olduğu ifade edildi.

Gemelli Hastanesi’nden yapılan açıklamada, Başbakan’ın dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı, bugün de kendisine başarılı bir anjiyo yapıldığı kaydedildi.

Avrupalı mevkidaşlarından geçmiş olsun mesajları alan Gentiloni, Twitter’daki hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine gösterilen sevgiye, gönderilen geçmiş olsun mesajlarına ve doktorlarına teşekkür etti.

Öte yandan, Gentiloni’nin ani rahatsızlığı sebebiyle yarın için planlanan Londra seyahati ertelendi.

Paolo Gentiloni, ülkede geçen 4 Aralık’ta yapılan Anayasa değişikliği referandumunu kaybeden Başbakan Matteo Renzi’nin görevinden ayrılması sonrası yaşanan hükümet krizinde, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın görevlendirmesiyle başbakan olmuştu. AA

Etiketler: İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, anjiyo, twitter
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