İtalya Başbakanı Gentiloni, Trump'ın kararına tepki gösterdi

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, ülkesinin, Avrupa’nın temel taşları olan açık toplum, çoğul kimlik ve ayrımcılığa karşı olma gibi değerlerine bağlı olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı Müslüman ülkeler için getirdiği ABD’ye giriş yasağını eleştiren Avrupalı liderler arasına İtalyan lider de katıldı.

Trump'ı isim vermeden eleştiren Gentiloni, sosyal paylaşım sitesi Twitterdaki özel hesabından, “İtalya, değerlerine bağlıdır. Açık toplum, çoğul kimlik ve ayrımcılığa izin vermeme. Bunlar Avrupa’nın temel yapı taşlarıdır” diye yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini askıya almış Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ise 90 gün boyunca ABD'ye girmelerini yasaklamıştı. Son olarak ABD'de bir federal mahkeme, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesini geçici süreyle askıya alarak, havalimanlarında gözaltına alınanların sınır dışı edilmemesine karar vermişti. New York federal mahkemesinde görülen duruşmada, Federal Hakim Ann Donnelly, sınır dışı kararının "onarılmaz bir zarara" neden olabileceği gerekçesiyle ABD'ye girişlerine sınırlama getirilen ülkelerin vatandaşlarının geçici olarak ABD'de kalması yönünde karar almıştı. AA