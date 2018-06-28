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İtalya Başbakanı Conte Beyaz Saray'a gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Temmuz'da Beyaz Saray'da İtalya Başbakanı Conte ile bir araya gelecek. Gündemde Avrupa Birliği (AB) ile ticaret krizinin olması bekleniyor.

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İtalya Başbakanı Conte Beyaz Saraya gidiyor

Beyaz Saray açıklamasında, "ABD ve İtalya, küresel çatışmalara çözüm bulma ve Atlantik'in her iki tarafındaki ekonomik refahı destekleme konusunda iş birliğini derinleştirecek görüşmeler yapacak" denildi.

Geçtiğimiz haftalarda Kanada'daki G7 toplantısına katılan Trump, Giuseppe Conte için "gerçekten harika bir adam" demişti.


 

1 Haziran 'da göreve gelen Conte, Trump’ın "Rusya, G7 zirvesine dahil olmalı" çağrısını desteklemiş ve bunun "herkesin çıkarına" olacağını söylemişti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Trump, İtalya, Conte, beyaz saray, abd
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