İtalya Başbakanı Conte Beyaz Saray'a gidiyor

Beyaz Saray açıklamasında, "ABD ve İtalya, küresel çatışmalara çözüm bulma ve Atlantik'in her iki tarafındaki ekonomik refahı destekleme konusunda iş birliğini derinleştirecek görüşmeler yapacak" denildi.

Geçtiğimiz haftalarda Kanada'daki G7 toplantısına katılan Trump, Giuseppe Conte için "gerçekten harika bir adam" demişti.

Just met the new Prime Minister of Italy, @GiuseppeConteIT, a really great guy. He will be honored in Washington, at the @WhiteHouse, shortly. He will do a great job - the people of Italy got it right!