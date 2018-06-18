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İtalya: Artık Avrupa'nın paspası değiliz

Akdeniz'de mahsur kalan 629 sığınmacıyı kurtaran yardım gemisine yanaşma izni vermeyen İtalya'nın İçişleri Bakanı Salvini, ülkesinin artık "Avrupa'nın paspası" olmadığını söyledi.

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İtalya: Artık Avrupanın paspası değiliz

Çoğunluğu Afrikalı 629 mülteciyi taşıyan yardım gemisinin kıyılarına yanaşmasına izin vermeme kararıyla ilgili İtalya'dan bir açıklama geldi.

İtalya'nın yeni İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, bu kararın ülkesinin artık "Avrupa'nın paspası" olmadığını gösterdiğini söyledi. Seregno kasabasındaki bir yerel seçim mitinginde konuşan aşırı sağcı Lig partisi lideri Salvini, "İtalya artık ne işgal altında bir devlet ne de köle bir ülke" dedi.

Ne olmuştu?

İtalya'da yeni kurulan koalisyon hükümetinin göç karşıtı İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin geçen Pazar günü Aquarius gemisinin ülkeye kabul edilmeyeceğini açıklaması üzerine günler süren bir kriz yaşanmış, 629 göçmeni taşıyan gemi dün İspanya'ya ulaşmıştı. İtalya'nın popülist-aşırı sağ partilerden oluşan yeni koalisyon hükümeti, göçmenleri geri çevirerek uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlanmıştı.

Fransa'dan sert eleştiri

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "İtalyan hükümetinin bu dramatik insani durum karşısındaki tavrında sorumsuzluk var" dediğini aktarmıştı.

Macron'un partisi La République En Marche'ın sözcüsü Gabriel Attal da, "İtalyan hükümetinin izlediği çizgi mide bulandırıcı" demişti.

Sığınmacı krizinin 28-29 Haziran'da yapılacak Avrupa Birliği liderler zirvesinde ele alınacak önemli başlıklardan biri olması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber, Reuters

Etiketler: Sığınmacı krizi, İtalya, Avrupa Birliği
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