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İtalya, AB Liderler Zirvesi kararlarına bloke

İtalya, AB Liderler Zirvesi'nde alınacak tüm kararları bloke ederek, 28 üye ülkenin ortak yayımlayacağı sonuç bildirgesine 'geçici olarak' engel oldu.

28 Haziran 2018 Perşembe 22:14





