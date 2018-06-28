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İtalya, AB Liderler Zirvesi kararlarına bloke

İtalya, AB Liderler Zirvesi'nde alınacak tüm kararları bloke ederek, 28 üye ülkenin ortak yayımlayacağı sonuç bildirgesine 'geçici olarak' engel oldu.

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İtalya, AB Liderler Zirvesi kararlarına bloke

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Etiketler: İtalya, AB
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