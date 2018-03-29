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İsviçreliler vergi ödememek için çöplerini Fransa’ya atıyor

Fransa sınırında yaşayan İsviçrelilerin, vergi ödememek için çöplerini Fransa'ya attıkları ortaya çıktı.

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İsviçreliler vergi ödememek için çöplerini Fransaya atıyor

Fransa’da, Franche-Comté bölgesindeki ilginç olay, halkın şikayetleriyle ortaya çıktı. Son bir yıl içinde, sınır bölgesinde çöp oranında önemli bir artış gözlendi. İnceleme yapan ekipler, İsviçre menşeli atıklara ulaştı. Bölge Gümrük Müdürlüğü, çöp attığı tespit edilen 140 İsviçreli hakkında cezai işlem uyguladı ve her birine 150 euro para cezası verdi.

Çöp vergisinin oldukça yüksek olduğu İsviçre’de, doldurulan çöp torbası başına ödenen vergi ağırlığına göre, 1 euro ile 5 euro arasında değişiyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: İsviçre, fransa, vergi, çöp
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