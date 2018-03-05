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Buradasınız : » » İsviçre'deki Türk STK'lardan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

İsviçre'deki Türk STK'lardan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

İsviçre'deki yüzden fazla Türk sivil toplum kuruluşu (STK), Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek verdiğini hazırladıkları deklarasyonla açıkladı.

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İsviçredeki Türk STKlardan Zeytin Dalı Harekatına destek

İsviçre'de faaliyet gösteren 92 dernek ve 13 federasyonun çatı organizasyonu olan İsviçre Türk Toplumu'nun (İTT) St. Gallen kantonuna bağlı Goldach kentinde yapılan toplantısında, kuruluşun 2018 planı ve faaliyetleri açıklandı.

İTT Başkanı Levent Karaağaç, burada yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı'na İTT olarak tam destek verdiklerini söyledi.

İTT'nin hazırladığı deklarasyonu okuyan Karaağaç, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Zeytin Dalı Harekatı'nı destekliyoruz. Mehmetçik'imizin, bu operasyonu başarıyla tamamlayacağından en küçük bir şüphemiz yoktur. Türk milleti her zaman olduğu gibi söz konusu vatan olduğunda tek yürek olmuştur." dedi.

SBB'ye karşı imza kampanyası

Bu yıl yapılması planlanan faaliyetlere ilişkin sunum da yapan Karaağaç, İsviçre'de bölücü terör örgütü PKK'nın reklamlarına panolarında izin veren İsviçre Federal Demiryolları'nın (SBB), İTT'nin terörün kurbanlarına dikkati çeken ilan talebini ise reddettiğini anımsattı.

Karaağaç, SBB'nin bu kararına karşı imza kampanyası başlatacaklarını duyurdu.

Türk ailelere eğitim verilecek

İTT Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Sekreteri Yasemin Gülener de İsviçre'deki yetkili çocuk koruma dairelerine (KESB) ilişkin yaptığı sunumda, 2018'de çocukları ellerinden alınan Türk ailelere eğitim verilmesi ve çocukların koruyucu aileler tarafından sahiplenilmesi konularına eğileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, destek, İsviçre, STK
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