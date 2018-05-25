İsviçre'deki Türk misyonları 24 Haziran seçimlerine hazır

24 Haziran seçimlerinde yurt dışındaki seçmenlerin de oy kullanabilmesini sağlamak için 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık açılacak.

Yaklaşık 96 bin Türk seçmenin yaşadığı İsviçre'de Bern Büyükelçiliği ile Zürih ve Cenevre Başkonsolosluğu'nda kurulacak sandıklarda oy kullanılacak.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan seçim takvimi uyarınca, İsviçre’deki temsilciliklerde Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ilk tur oylamaları 15-19 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanının ilk turda seçilememesi durumunda ikinci tur seçimler 30 Haziran-4 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak.

İsviçre'deki Türkler, daha önce, 10 Ağustos 2014'te cumhurbaşkanlığı seçimi, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimleri ile 16 Nisan 2017'de gerçekleşen Anayasa değişikliği referandumunda oy kullanmıştı. İsviçre'deki Türk seçmenler, 24 Haziran'da oy kullanmak için beşinci kez sandığa gitmiş olacak.

Katılım yüzde 50'yi geçti

16 Nisan 2017'de gerçekleşen anayasa değişikliği referandumu baz alındığında, başkent Bern'de 20 bin 744, ülkenin en büyük kenti Zürih'te 63 bin 358 ve Cenevre'de 11 bin 161 seçmen olmak üzere ülke genelinde toplam 95 bin 263 seçmen bulunuyor.

Referandumda, Bern'de 10 bin 211, Zürih'te 31 bin 439 ve Cenevre'de 9 bin 284 kişi sandığa giderek ülke genelinde yüzde 50'nin üzerinde katılım sağladı.

Ülkede, 1 Kasım 2016'da yapılan 26. dönem milletvekilliği seçimlerinde, 93 bin 259 seçmenden 41 bin 733'ü sandığa giderken yüzde 44,75 katılım gerçekleşti.

2015 Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise İsviçre genelindeki toplam 33 sandıkta 8 bin 715 seçmen oy kullanmıştı.

Seçmenler, 24 Haziran'daki seçimlerde kimlik kontrolünün ardından oylarını kullanabilecek. Seçmenlerin, oy kullanırken, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan kimlik belgeleri veya pasaportlarını yanlarında bulundurması gerekiyor.

Bern'de seçimlere hazırlıklar tamamlandı

Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, büyükelçilik rezidansındaki bahçede oy verme işlemi için büyük bir çadır kuracaklarını belirterek, "Seçimlere hazırız" dedi.

Saygılı, İsviçre'de oy verme işlemlerinin sabah 9.00 ile akşam 21.00 arasında olacağını, Bern'de hafta içi 4, hafta sonu ise 5 sandık kuracaklarını aktardı.

"Vatandaşlarımızdan olabildiğince çok katılım bekliyoruz" diyen Saygılı, son referandumda dünyada en çok katılım oranının İsviçre'de gerçekleştiğini, 24 Haziran'da daha da fazla katılım beklediklerini söyledi.

Büyükelçi Saygılı, geçen yıl yapılan referandum öncesi İsviçre makamlarının bazı zorluklar ve engeller çıkarttığını anımsatarak seçim öncesi propaganda imkanı sunulması durumunda tüm partilere eşit davranılması gerektiğinin altını çizdi.

İsviçreli yetkilileri tüm partilere eşit davranmaya davet eden Saygılı, "İsviçre'den tarafsızlık politikası çerçevesinde eşit ve adil bir yaklaşım bekliyoruz" diye konuştu.

Zürih Fuar Merkezi'nde sandıklar kuruldu

Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi de vatandaşların Zürih Fuar Merkezi’nin 1. katındaki 3 numaralı salonda (Messe Zurich) kurulacak sandıklarda oylarını kullanabilecekleri belirtti.

İpekçi, hafta içi 12, hafta sonu 14 sandıkta oy verme işlemlerinin yapılacağını ifade ederek "Her Türk vatandaşını görev ve yükümlülükleri çerçevesinde oy vermeye bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Cenevre Başkonsolosluğu'nun bulunduğu binada oy verilecek

Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık, başta Cenevre'de olmak üzere, komşu Fransa'daki Türk seçmenleri oylarını kullanmaya davet etti.

Uyanık, Başkonsolosluğun bulunduğu binanın aynı katında oy kullanılması için bir ofis alanı kiraladıklarını belirterek "Başkonsolosluğumuz her türlü hazırlığını yaptı. Hafta içinde 2, hafta sonunda 3 adet sandık kuracağız" diye konuştu.

Tüm yurt dışında 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu için 2 milyon 972 bin 676 kayıtlı seçmenden 1 milyon 325 bin 682'si sandığa gitmiş, oyların 1 milyon 309 bin 821’i geçerli, 15 bin 861’i geçersiz kabul edilmişti. Seçime katılım oranı yüzde 44,60 olarak gerçekleşmişti.

Kaynak: AA