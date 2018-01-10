  • 10 OCAK 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.782
    EURO 4.518
  • BIST 113767.87
    ALTIN 159.801
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsviçre'deki kayak merkezinde 13 bin turist mahsur kaldı

İsviçre'deki kayak merkezinde 13 bin turist mahsur kaldı

İsviçre'nin Zermatt kayak merkezinde aşırı kar yağışı sebebiyle 13 bin turist mahsur kaldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Dünyanın en ünlü kayak merkezlerinin bulunduğu İsviçre'nin güney batısındaki Matterhorn dağının yamacında iki gündür süren kar yağışı sebebi ile kara yolu ve tren ulaşımı kesildi.

Bölgede bulunan Zermatt Kayak Merkezi'nde 13 bin turist mahsur kaldı. Acil olarak tahliyesi gereken 100 kişi helikopterlerle Zermatt'dan çıkarıldı.

Yol temizlik çalışmalarının sürdüğü bölgede alarm durumunun devam ettiği belirtildi.

Yetkililer pazartesi gecesi başlayan kar yağışının, çığ tehlikesini artırdığını ve bölgede yaşayanların mümkünse dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyor.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: zermatt, kayak merkezi, İsviçre
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER