İsviçre'deki kayak merkezinde 13 bin turist mahsur kaldı

Dünyanın en ünlü kayak merkezlerinin bulunduğu İsviçre'nin güney batısındaki Matterhorn dağının yamacında iki gündür süren kar yağışı sebebi ile kara yolu ve tren ulaşımı kesildi.

Bölgede bulunan Zermatt Kayak Merkezi'nde 13 bin turist mahsur kaldı. Acil olarak tahliyesi gereken 100 kişi helikopterlerle Zermatt'dan çıkarıldı.

Yol temizlik çalışmalarının sürdüğü bölgede alarm durumunun devam ettiği belirtildi.

Yetkililer pazartesi gecesi başlayan kar yağışının, çığ tehlikesini artırdığını ve bölgede yaşayanların mümkünse dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyor.

Kaynak: TRT Haber