İsviçre'de YPG/PKK sempatizanlarına polis engeli: 239 kişi gözaltında

İsviçre'de dün akşam saatlerinde yaklaşık 400 YPG/PKK yandaşı, Bern Tren İstasyonu'ndan Parlamento Meydanı'na yürüyüşe geçti.

Bern şehir merkezini işgal ettiler

Polisin, tutuklamalara yol açacak davranışlardan kaçınması için yaptığı uyarıları dinlemeyen terör yandaşları, bir süre sonra Bern şehir merkezinde şiddet olayları sergiledi.

Polis plastik mermilerle karşılık verdi

Ellerindeki meşaleler, sprey boyalar, piroteknik ürünler ve diğer objelerle binalara zarar veren terör örgütü yandaşlarını polis plastik mermilerle müdahale ederek dağıttı.

239 kişi gözaltında

YPG/PKK destekçeleri şehirde yüzbinlerce İsviçre Frank'ı zarara yol açtı. Polis, 63'ü kadın 239 kişiyi gözaltına aldı.

Polisin dağıttığı göstericiler, gece saatlerinde de başkentin değişik bölgelerinde küçük gruplar halinde şiddet olaylarına devam etti.

İlk kez sert müdahale

İsviçre basını, YPG/PKK destekçilerinin İsviçre'de ilk defa şiddet olaylarına başvurmadığını, geçen şubat ayında da Türkiye'nin Zürih Başkonsolosuluğuna saldırdığını okuyucuları ile paylaştı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana İsviçre'nin değişik kentlerinde izinsiz gösteriler yapan YPG/PKK yandaşlarına polis ilk defa sert müdahalede bulundu.

Kaynak: AA