İsviçre'de uçak düştü: 2 ölü

İsviçre'nin Zürih kantonundan kalkan ve Almanya'nın Hamburg şehrine gitmekte olan hafif uçağın Konstanz Gölü'ne düşmesi sonucu uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti.

İsviçre medyasında yer alan haberlere göre, henüz belirlenemeyen nedenle göle düşen uçağın 60 metre derinlikteki enkazına ulaşıldı.

Pilotun 74 yaşında olduğu, uçuşun Hamburg'daki bir iş görüşmesi için gerçekleştirildiği ve kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İsviçre'nin Graubünden kantonunda geçen cuma meydana gelen hafif uçak kazasında da 3 kişi ölmüş, bir kişi yaralanmıştı.

