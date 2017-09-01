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İsviçre'de düşen dev kayalar korkuttu

İsviçre'de heyelan paniği sürüyor. Yollar çamurla kaplandı, evler ve oteller boşaltıldı.

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İsviçrede düşen dev kayalar korkuttu

İsviçre'de heyelan paniği sürüyor. Şiddetli gök gürültüsü ve yıldırım beraberinde dev kayaların düşmesinde neden oldu.

Bondo, Sottoponte ve Spino kasabalarındaki çok sayıda bina hasar gördü. Bulundukları binalarda sıkışıp kalan 2 kişi, helikopter yardımı ile kurtarıldı.

Perşembe akşam saatlerinde meydana gelen kaya ve toprak kaymasının ardından bir yol tamamen kapandı.

Kayalar ve çamur, Bondo kasabasına yakın bir havzayı doldurdu. Polis kimsenin yara almadığını söyledi.

Ancak çok sayıda otel ve ev, güvenlik endişesi ile boşaltıldı.

Geçen hafta İsviçre'nin doğusundaki bir vadide meydana gelen kaya düşmesi sonucu, 8 dağcı hayatını kaybetmişti.

Uzmanlar, Alpler'de kaya çığları görülmesini, küresel ısınmaya bağlıyor. 

Etiketler: İsviçre, isviçre heyelan, kaya
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