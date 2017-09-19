  • 19 EYLÜL 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 37º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.495
    EURO 4.184
  • BIST 104917.77
    ALTIN 146.942
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsviçre'de burka ve başörtüsü yasağı tartışmaları

İsviçre'de burka ve başörtüsü yasağı tartışmaları

İsviçre'nin St. Gallen Kantonu kamuya açık alanlarda yüzü tamamen kapatan burkanın ve yüzü kapatan diğer kıyafetlerin giyilmesini yasakladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsviçrede burka ve başörtüsü yasağı tartışmaları

İsviçre'de çok az sayıda kişinin giymesine rağmen burka yasağı tartışmaları gündemden düşmezken, aşırı sağ örgütler ve İslam karşıtı gruplar, ülkenin farklı kantonlarında burka yasağına karşı kampanyalar düzenliyor.

St. Gallen Kantonu Parlamentosu da kendi sınırları içindeki okullarda ve kamuya açık alanlalarda kıyafet konusunu ele almak için toplandı.

Yapılan konuşmaların ardından yapılan oylamada, burka ve yüzü kapatan diğer kıyafetlerin yasaklanmasını öngören tasarı 54'e karşı 59 oyla kabul edildi.

Buna göre, spor müsabakalarında yüzü belli olmayacak şekilde kapanma ile miting ve gösterilerde kask dahil yüzün kapatılması yasaklandı.

Okullarda başörtüsü serbest

Parlamentonun kararına rağmen, St. Gallen Kantonu hükümeti yönetimi yasağa karşı çıkıyor. Kanton yönetimi yasak yerine yetkililerin gerektiğinde yüzünü kapatan herkesten yüzlerini açmalarını talep etmelerini sağlayacak daha hafif bir tasarıdan yana tavır koydu.

Tasarının kabul edilmesine rağmen önümüzdeki günlerde parlamentoda yeniden ele alınması ve gerekirse referanduma gidilmesi bekleniyor.

Öte yandan, St. Gallen Kantonu yönetimi okullarda başörtüsü yasağı getirilmesi talebinde bulunan İsviçre Halk Partisi SVP ve Hristiyan Demokrat Parti (CVP) önerisini reddetti.

Sağcı komiteden imza kampanyası

İsviçre'de aşırı sağcı Egerkingen adlı komite de ülke genelinde burka ve yüzü kapatan diğer kıyafetlerin yasaklanması için topladığı 106 bin 600 imzayı İsviçre Federal yönetimine teslim etti.

Kampanyayı düzenleyen komite üyeleri ülke genelinde 18 ay süren çalışmalarda yeteri kadar imza toplamak için hayli zorlanmıştı. İsviçre Halk Partisi (SVP) milletvekili Walter Wobmann'ın liderliğindeki komitenin imza kampanyası geçen yıl mart ayında başlamıştı.

Federal yetkililerin toplanan imzaların gerçekliğini araştırdıktan sonra konunun hükümet ve parlamentoda ele alınması bekleniyor. İmzalar kabul edilirse önümüzdeki yıllarda yasağa ilişkin ülke genelinde referandum yapılması planlanıyor.

İlk yasak Ticino'dan gelmişti

Ülkenin İtalyanca konuşulan güney bölgesindeki Ticino'da, yüzü tamamen kapatan burkanın kamuya açık alanlarda giyilmesini yasaklayan yasa geçen yıl yaz döneminde yürürlüğe girmişti.

Etiketler: İsviçre'de burka ve başörtüsü yasağı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER