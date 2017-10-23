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İsviçre'de baltalı saldırı: 8 yaralı

İsviçre'nin St. Gallen kantonunda Letonya uyruklu bir gencin baltayla 8 kişiyi yaraladığı bildirildi.

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İsviçrede baltalı saldırı: 8 yaralı

İsviçre polisinin yaptığı açıklamaya göre; Flums kasabasında dün akşam saatlerinde 17 yaşında olduğu belirlenen bir kişi elindeki baltayla çevredekileri yaraladı. 

Daha sonra çalıntı bir arabayla olay yerinden kaçan gencin, bir petrol istasyonunda kaza yaparak durduğu ve burada da bazı sivilleri de yaraladığı kaydedildi.

Saldırgan yaralı halde yakalandı

Saldırganın ateş edilerek durdurabildiğini belirten yetkililer, saldırının terörizmle bağlantılı olmadığını duyurdu.  

İsviçre basınına göre, saldırıda biri ağır 8 kişi yaralandı. 

Kaynak: AA 

Etiketler: İsviçre, St. Gallen, Letonya uyruklu bir genç
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