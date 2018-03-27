İsviçre, Rusya'ya karşı bir adım atmama kararı aldı

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, bazı NATO üyeleri ve AB ülkelerinin Rus diplomatları sınır dışı etmelerine İsviçre'nin de katılıp katılmayacağı yönündeki bir soru üzerine yazılı açıklama yaptı.

Salisbury kentinde eski Rus ajanı Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayının şiddetle kınandığı açıklamada, her türlü kimyasal silahın kullanılmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İngiltere'de Rus ajanının zehirlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlana kadar Rusya'ya karşı bir aksiyonda bulunulmayacağı kaydedildi.

Bazı AB ve NATO üyeleri, İngiltere’ye yerleşen eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının kimyasal gazla zehirlenmesinde Rusya'yı sorumlu tutmuş, çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Kaynak: AA