İsviçre, Almanya ve Afganistan'da Kudüs kararına tepkiler

ABD’nin Kudüs'ü başkent olarak tanıma kararı, İsviçre'nin Cenevre kentinde gösterilerle protesto edildi. Cenevre merkezli Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneği'nin öncülük ettiği gösteriye, İsviçre Müslümanlar Ligi, İsviçre Tunus Toplumu Derneği başkan ve üyeleriyle yaklaşık 500 kişi katıldı.

İsviçre'deki Türk toplumunun ellerinde Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerini taşıdığı Cenevre şehir merkezindeki gösteri 2 saat sürdü.

Almanya

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı Almanya'nın Dortmund ve Bremen kentlerinde protesto edildi. Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde faaliyet gösteren Filistin Toplulukları ve Dernekleri Birliği'nin Dortmund kentindeki Frieden (Barış) Meydanı'nda düzenlediği protesto gösterisine, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) başta olmak üzere bazı sivil toplum dernekleri destek verdi.

Afganistan

Afganistan'da, ülkenin batısındaki Herat kentinde düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı gösteride ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı protesto edildi.