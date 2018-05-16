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İsveç'ten İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, ''En az 50 -60 Filistinlinin öldürüldüğü, binlerce kişinin yaralandığı olaylarda, Amerikanın büyük sorumluluğu var.'' dedi.

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İsveçten İsrailin Gazzedeki katliamına tepki

Wallström, İsveç resmi haber ajansı TT'ye açıklama yaptı. Gazze'de devam eden protestolar sırasında can kayıpları ve yaralanmaların çok korkunç olduğunu söyleyen Wallström, ''En az 50-60  Filistinlinin öldürüldüğü, birçok kişinin yaralandığı  olaylarda, Amerika'nın büyük sorumluluğu var. Herkes Amerika'yı uyarmıştı. Bu kadar ölüm ve yaralanmanın olduğu yerde kutlama için bir sebep olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Wallström,  "İsrail'in sahip olduğu askeri gücü ele alırsak, şuna kadar Filistin tarafında 50-60 kişi öldü, binlerce kişinin yaralandı. İsrail tarafından tek bir yaralanma yok. Bunu sorgulamamız lazım''dedi.

Durumun Avrupa Birliği'nde (AB) tartışılması gerektiğini belirten Wallström, AB ülkelerinin topluca hareket ederek diplomatik yoldan sorunu çözmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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