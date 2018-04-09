İsveç'ten Duma'daki kimyasal saldırıya tepki

Duma'daki saldırıyı kınayan bir açıklamayı Twitter hesabından paylaşan İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, şunları kaydetti:
''Duma'da raporlara yansıyan kimyasal silah saldırıları nedeni ile dehşete düştüm. Cezasızlık bir seçenek değildir. Derhal soruşturma başlatılmalıdır. İsveç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil olmak üzere bütün uluslararası kurumları harekete geçmeye çağırdı."
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Suriye'de rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere dün düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.
Kaynak: AA