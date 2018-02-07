  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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İsveç'ten BMGK'ye Arakan oturumu talebi

İsveç, BMGK'den Arakan'daki Müslümanların durumuna ilişkin yeni bir oturum talebinde bulundu.

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İsveçten BMGKye Arakan oturumu talebi

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ''İsveç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) Myanmar'ın son durumu hakkında yeni bir oturum talep etti.'' ifadesini kullandı.

Oturumun yakın zamanda yapılacağı bilgisini paylaşan Wallström, toplantıda, sığınmacıların durumu ve topraklarına geri dönmesi konusuna odaklanılacağını vurguladı.

İsveç'in geçici üye olarak BMGK'nin dikkatini Myanmar'a çekmek için aktif çalıştığını belirten Wallström, sonbaharda yaptığı Myanmar temaslarını BMGK'de anlattığını, konseyin de bu doğrultuda konuyu takip ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: sığınmacıların durumu, myanmar, İsveç, bmgk, Arakan
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