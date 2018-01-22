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Buradasınız : » » İsveç'teki gurbetçi çocuklar Türk askeri için dua etti

İsveç'teki gurbetçi çocuklar Türk askeri için dua etti

TSK'nın Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na İsveç'in başkenti Stockholm'deki gurbetçi çocuklar duaları ile destek oldu.

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İsveçteki gurbetçi çocuklar Türk askeri için dua etti

İsveç'in başkenti Stockholm'de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Rinkeby Mevlana Camisi Kur'an Kursu öğrencileri Afrin’e düzenlenen sınır ötesi operasyonun başarıyla sonuçlanması için Fetih Suresi'ni okudu ve dua etti.

Rinkeby Mevlana Camisi görevlisi Veysel Kılıç, 3 bin kilometre uzaktan 70 kadar öğrencinin Türk askeri için Kur'an-ı Kerim okuduğunu ve dua ettiğini belirtti.

Kılıç, "Çocukların duası kabul olur. Rabbimizin ordumuzu, askerimizi muzaffer eylemesi ve devletimizin, milletimizin bekasını, birlik ve beraberliğimizi daim etmesi için dua ettik.'' dedi. 

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, stockholm, İsveç
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