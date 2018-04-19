İsveç'te Türk kökenli siyasetçiye ırkçı mektup

Liberal Sağ Merkez Partisi milletvekili adayı Mikail Yüksel, mektubun Göteborg'da bulunan parti merkezine geldiğini söyledi.

"Daha önce de benzer tehditler almıştım"

Yüksel, radikal grupların Göteborg'daki yapılanmaları hakkında bir köşe yazısı yazdığını belirterek, "O yazının üzerindeki resmimin gözlerini oyup üzerine 'Ülkene dön, pis Müslüman' tarzında yazılar yazmışlar. Daha önce de benzer tehditler almıştım. O yüzden şaşırmadım" dedi.

"Demirden korksam trene binmezdim"

Eylülde yapılacak seçimlerde, Göteborg kentinden Liberal Sağ Merkez Partisi'nin birinci sıra milletvekili adayı olduğunu hatırlatan Yüksel, şunları kaydetti:

"Türk kökenli ve Müslüman olmamdan dolayı milletvekili adaylığım bazı ırkçı lobi gruplarını rahatsız etti. Ciddiye alınmasalar da hakkımda karalama kampanyası başlattılar. Söyleyecek tek sözüm var: Demirden korksam trene binmezdim. Bu yolda Allah'ın izni ile kimseden korkum ve çekincem yok. Tek hedefim Türk kökenli İsveçli bir siyasetçi olarak İsveç'e hizmet etmek."

Yüksel'e geçen yıl da içinde nefret söylemi bulunan bir mektup gönderilmişti.

Kaynak: AA