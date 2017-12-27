İsveç'te "sürücüsüz minibüs" dönemi başlıyor

İskandinavya'da ilk defa sürücüsüz minibüsler yılbaşından sonra seferlere başlayacak.

İlk etapta iki minibüsün Stockholm'ün kuzeyindeki Kista bölgesinde bulunan Hanstavegen ile Arne Torg caddeleri arasındaki 1,5 kilometrelik mesafede sefer yapacağı ve 12 kişilik minibüslerin saatte 20 kilometre hızla gideceği açıklandı.

Minibüsler ücretsiz hizmet verecek

7 tane daha sürücüsüz araç kısa sürede Stockholm'ün birçok bölgesinde uygulamaya konulacak. Minibüslerin şimdilik ücretsiz hizmet vereceği de belirtildi.

Özel kamera ve sensörlerin bulunduğu elektrikli minibüsler kendileri için ayrılan yolda ilerleyecek. Minibüsler, donanımlarıyla çevresindeki insan, araç ve diğer objeleri algılayabilecek. Direksiyonu olmayan minibüslerde İsveç yasaları uyarınca acil durumlarda kontrolü ele alabilecek operatörler bulunacak.

Kaynak: AA