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Buradasınız : » » İsveç'te Stockholm Camii'ne ırkçı saldırı

İsveç'te Stockholm Camii'ne ırkçı saldırı

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir camiye ırkçı saldırı düzenlendi.

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İsveçte Stockholm Camiine ırkçı saldırı

Stockholm Camii İmamı Halit Khaled Albed, caminin giriş kapısına kimliği belirsiz kişilerin Hristiyanlığın sembolü olan demirden bir haç iliştirdiğini söyledi.

Albed, ''Stockholm'ün Södermalm semtinde, başkentin en eski ve en büyük camilerinden biri olan Stockholm Camii ırkçı bir saldırıya uğradı. Bizim burada olmamızı istemiyorlar. Camiyi kapatıp gitmemizi istiyorlar. Olayı polise bildirdik. Polis araştırma yapıyor'' dedi.

Önceden de birçok kez caminin kapısına gamalı haç figürleri çizildiğini söyleyen Albed, yılda en az iki kere ırkçı saldırıya uğradıklarını anlattı.

İsveç'in Södermanland bölgesindeki Flen ilçesinde bulunan El-Hüda Müslüman Kültür Merkezi'ne bağlı Flen Camii'nin kapısının demir kepengine de gamalı haç çizilmişti. 

Salı gecesi ülkenin güneyinde bulunan Saffle kasabasındaki İslam Kültür Merkezi'ne ait Saffle Camii de kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin saldırısına uğramıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: İsveç, ırkçı saldırı, Camii
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