İsveç'te Müslümanlara hakaret cezasız kalmadı

İsveç'in Norköping kentinde sosyal medya hesabından, ''Bütün Müslümanları geldikleri yerlere geri gönderin, onlar başkaları üzerinden geçinen parazitler'' diye yazan bir kişiye para cezası verildi.

Paylaşımı nedeniyle hakkında ''nefret suçu'' işlediği gerekçesiyle dava açılan kişi, Norköping Mahkemesi'nde yargılandı ve suçlu bulundu. Mahkeme, sanığa verdiği 90 günlük hapis cezasını yaklaşık 750 euro para cezasına çevirdi.

İsveç devlet televizyonu SVT'ye konuşan davanın savcısı Michael Forsberg, sosyal medyada nefret suçunun çok arttığını söyledi.

Savcı Forsberg, sahte hesaplardan yapılan paylaşımların ''korkunç'' boyutlara geldiğini ve polisin bu kişileri tespit etmek için günlerce vakit harcadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA