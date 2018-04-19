  • 19 NISAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.03
    EURO 4.993
  • BIST 112214.94
    ALTIN 174.801
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsveç'te Müslümanlara hakaret cezasız kalmadı

İsveç'te Müslümanlara hakaret cezasız kalmadı

İsveç'te, sosyal medya hesabından Müslümanlara hakaret eden bir kişi 7 bin 500 kron (yaklaşık 750 euro) para cezasına çarptırıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsveçte Müslümanlara hakaret cezasız kalmadı

İsveç'in Norköping kentinde sosyal medya hesabından, ''Bütün Müslümanları geldikleri yerlere geri gönderin, onlar başkaları üzerinden geçinen parazitler'' diye yazan bir kişiye para cezası verildi.

Paylaşımı nedeniyle hakkında ''nefret suçu'' işlediği gerekçesiyle dava açılan kişi, Norköping Mahkemesi'nde yargılandı ve suçlu bulundu. Mahkeme, sanığa verdiği 90 günlük hapis cezasını yaklaşık 750 euro para cezasına çevirdi.

İsveç devlet televizyonu SVT'ye konuşan davanın savcısı Michael Forsberg, sosyal medyada nefret suçunun çok arttığını söyledi.

Savcı Forsberg, sahte hesaplardan yapılan paylaşımların ''korkunç'' boyutlara geldiğini ve polisin bu kişileri tespit etmek için günlerce vakit harcadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: İsveç, İslamofobi, ırkçılık
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER