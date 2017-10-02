  • 02 EKIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • AdapazarÄ±
  • AdÄ±yaman
  • Afyonkarahisar
  • AÄŸrÄ±
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • AydÄ±n
  • BalÄ±kesir
  • BartÄ±n
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • BingÃ¶l
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Ã‡anakkale
  • Ã‡ankÄ±rÄ±
  • Ã‡orum
  • Denizli
  • DiyarbakÄ±r
  • DÃ¼zce
  • Edirne
  • ElazÄ±ÄŸ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • EskiÅŸehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • GÃ¼mÃ¼ÅŸhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • IÄŸdÄ±r
  • Isparta
  • Ä°stanbul
  • Ä°zmir
  • Ä°zmit
  • KahramanmaraÅŸ
  • KarabÃ¼k
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • KÄ±rÄ±kkale
  • KÄ±rklareli
  • KÄ±rÅŸehir
  • Kilis
  • Konya
  • KÃ¼tahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • MuÄŸla
  • MuÅŸ
  • NevÅŸehir
  • NiÄŸde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • ÅžanlÄ±urfa
  • ÅžÄ±rnak
  • TekirdaÄŸ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • UÅŸak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
SaÄŸanak YaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
SaÄŸanak YaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
  • DOLAR 3.57
    EURO 4.193
  • BIST 103930.67
    ALTIN 146.217
ReklamÄ± Kapat
BuradasÄ±nÄ±z : » » Ä°sveÃ§'te MÃ¼slÃ¼manlara ait anaokuluna taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ±

Ä°sveÃ§'te MÃ¼slÃ¼manlara ait anaokuluna taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ±

Ä°sveÃ§'in SÃ¶dertÃ¤lje kentinde MÃ¼slÃ¼manlara ait anaokuluna taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.

  • facebookta paylaÅŸ
  • Share on Google+
yazÄ±yÄ± bÃ¼yÃ¼t yazÄ±yÄ± kÃ¼Ã§Ã¼lt
Ä°sveÃ§te MÃ¼slÃ¼manlara ait anaokuluna taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ±

Ä°sveÃ§'in SÃ¶dertÃ¤lje kentinde MÃ¼slÃ¼manlara ait anaokuluna taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.

"Sinbad" isimli anaokulunun sorumlusu Osman Adem, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sabah personelin okulun kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§maya gelince saldÄ±rÄ±yÄ± fark ettiklerini sÃ¶yledi.

Ã‡ocuklarÄ±n eÄŸitim yuvasÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±nÄ±n kendilerini Ã¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Adem, ''Ä°ki yÄ±ldÄ±r anaokulunun camlarÄ± taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ± nedeniyle kÄ±rÄ±lÄ±yor. Bazen Ã§ocuklara camlar kÄ±rÄ±k halde eÄŸitim vermek zorunda kaldÄ±k ama ilk defa duvara 'Defolun gidin.' ile Ä°slam'a ve MÃ¼slÃ¼manlara hakaretler iÃ§eren nefret sÃ¶zleri yazmÄ±ÅŸlar." diye konuÅŸtu.

Adem, saldÄ±rÄ±larÄ±n, Ã§ocuklarÄ±, aileleri ve Ã¶ÄŸretmenleri korku iÃ§inde bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "En son saldÄ±rÄ±dan sonra bir toplantÄ± yaptÄ±k. Okulu kapatma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Bizim burada gÃ¼venli ÅŸekilde eÄŸitim verebilmemiz iÃ§in polisin gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamasÄ± lazÄ±m ancak iki yÄ±ldÄ±r bunu pek yapamadÄ±lar." ifadelerini kullandÄ±.

Polisin inceleme baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da, bir sÄ±nÄ±fÄ±n camlarÄ± kÄ±rÄ±lÄ±rken duvarlara Ä°slam ve MÃ¼slÃ¼manlara hakaret iÃ§eren Ã§irkin sloganlar yazÄ±ldÄ±. AA

Etiketler: Ä°sveÃ§, SÃ¶dertÃ¤lje, anaokulu
AÅŸaÄŸÄ±daki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaÅŸabilirsiniz.

DÃœNYA HABERLERÄ°

ï»¿

MANÅžETLER



Sitemizdeki yazÄ±, resim ve haberlerin her hakkÄ± saklÄ±dÄ±r. Ä°zinsiz, kaynak gÃ¶sterilmeden kullanÄ±lamaz.
Ä°LETÄ°ÅžÄ°M KÃœNYE Copyright Â© 2017. TRT HABER