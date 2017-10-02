Ä°sveÃ§'te MÃ¼slÃ¼manlara ait anaokuluna taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ±

Ä°sveÃ§'in SÃ¶dertÃ¤lje kentinde MÃ¼slÃ¼manlara ait anaokuluna taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.

"Sinbad" isimli anaokulunun sorumlusu Osman Adem, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sabah personelin okulun kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§maya gelince saldÄ±rÄ±yÄ± fark ettiklerini sÃ¶yledi.

Ã‡ocuklarÄ±n eÄŸitim yuvasÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±nÄ±n kendilerini Ã¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Adem, ''Ä°ki yÄ±ldÄ±r anaokulunun camlarÄ± taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ± nedeniyle kÄ±rÄ±lÄ±yor. Bazen Ã§ocuklara camlar kÄ±rÄ±k halde eÄŸitim vermek zorunda kaldÄ±k ama ilk defa duvara 'Defolun gidin.' ile Ä°slam'a ve MÃ¼slÃ¼manlara hakaretler iÃ§eren nefret sÃ¶zleri yazmÄ±ÅŸlar." diye konuÅŸtu.

Adem, saldÄ±rÄ±larÄ±n, Ã§ocuklarÄ±, aileleri ve Ã¶ÄŸretmenleri korku iÃ§inde bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "En son saldÄ±rÄ±dan sonra bir toplantÄ± yaptÄ±k. Okulu kapatma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Bizim burada gÃ¼venli ÅŸekilde eÄŸitim verebilmemiz iÃ§in polisin gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamasÄ± lazÄ±m ancak iki yÄ±ldÄ±r bunu pek yapamadÄ±lar." ifadelerini kullandÄ±.

Polisin inceleme baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da, bir sÄ±nÄ±fÄ±n camlarÄ± kÄ±rÄ±lÄ±rken duvarlara Ä°slam ve MÃ¼slÃ¼manlara hakaret iÃ§eren Ã§irkin sloganlar yazÄ±ldÄ±. AA