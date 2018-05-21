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İsveç'te mescit kundaklandı

İsveç'in güneyinde Hesselholm kentinde 200 kişilik mescit ateşe verildi.

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İsveçte mescit kundaklandı

İsveç'in güneyinde Hesselholm kentinde bir apartmanda akşam saatlerinde yangın çıktı.

Hesselholm İslam Kütür Derneğine ait olan apartmanın alt katındaki mescitte büyük hasar meydana geldi.

Kurtarma servisinden Magnus Carlsson, bir kişinin mescide girerek, kasıtlı olarak yangın çıkardığının tespit edildiğini söyledi.

Yangın kısa sürede söndürüldü. Mescitte büyük hasar meydana geldi ve apartmandaki dört daire tedbir amacıyla boşaltıldı.

Hesselholm İslam Kültür Derneği Başkanı İsmail Darragi de ''Müslümanların en çok ibadet ettiği ramazan ayında böyle bir felaketin başımıza gelmesinden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz." dedi.

200 kişinin ramazan ayında mescitsiz kaldığını söyleyen Darragi, 12 yıldır Hesselholm'de yaşadığını ve ilk defa böyle bir olayın görüldüğünü anlattı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırganın yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: İsveç, kundaklama
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