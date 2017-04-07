İsveç'te kamyonlu terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör saldırısı yaşandı. Kamyonla kalabalık bir mağazaya dalan saldırgan, 3 kişiyi öldürdü. Saldırının ardından Stockholm'de alarm durumuna geçildi.

İsveç basınının haberine göre, kamyonlu saldırgan, araç trafiğine kapalı bir caddede, bir mağazanın önünde bekleyen kalabalığı hedef aldı. Kamyon, ardından mağazaya daldı.

İsveç polisi ölü sayısını 3 olarak duyurdu. Görgü tanıkları, silah sesi duyduklarını da ifade etti.

Saldırıda çok sayıda yaralanan var. Polis olay yerini kordon altına aldı, terör saldırısı ihtimali üzerinde durduğunu duyurdu.

İsveç Başbakanı Stefan Lofven, "Ülkemiz saldırıya uğradı, bütün ipuçları terör saldırısına işaret ediyor" ifadesini kullandı.

Stockholm'de bütün metro istasyonları kapatıldı, halka kent merkezinden uzak durması çağrısı yapılıyor.

Saldırganın akibeti konusunda henüz bilgi verilmedi. İngiltere'de de iki hafta önce aracını kalabalığın üzerine süren saldırgan, burada 4, parlamento yerleşkesinde de bir polisi öldürmüştü.