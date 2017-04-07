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Buradasınız : » » İsveç'te kamyon mağazaya daldı: 3 ölü

İsveç'te kamyon mağazaya daldı: 3 ölü

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir kişi, kamyonla kalabalık bir mağazaya daldı. Olayda 3 kişi öldü.

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İsveçte kamyon mağazaya daldı: 3 ölü

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir kişi, kamyonla kalabalık bir mağazaya daldı. İsveç polisi olayda 3 kişinin öldüğünü açıkladı.

İsveç istihbaratı, olayın bir saldırı olduğunu açıkladı.

İsveç basınının haberine göre, kamyonlu saldırgan, araç trafiğine kapalı bir caddede, bir mağazanın önünde bekleyen kalabalığı hedef aldı.

Kamyon, ardından mağazaya daldı. İnsanlar kaçıştı, görgü tanıkları kamyonun altında kalanlar olduğunu bildirdi.

Görgü tanıkları, silah sesi duyduklarını da ifade etti.

Polis olay yerini kordon altına aldı, terör saldırısı ihtimali üzerinde durduğunu duyurdu.

Kentte bütün metro istasyonları kapatıldı, halka kent merkezinden uzak durması çağrısı yapılıyor.

Saldırganın akibeti konusunda henüz bilgi verilmedi.

İngiltere'de de iki hafta önce aracını kalabalığın üzerine süren saldırgan, burada 4, parlamento yerleşkesinde de bir polisi öldürmüştü. 

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