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Buradasınız : » » İsveç'te camiye çirkin saldırı

İsveç'te camiye çirkin saldırı

İsveç'in güneyinde bulunan Saffle kasabasındaki İslam Kültür Merkezine ait Saffle camisi kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.

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İsveçte camiye çirkin saldırı

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, saldırıda Saffle camisinin camları kırıldı, camdan içeri atılan ve saçmalarla güçlendirilmiş patlayıcılar da duvarlara hasar verdi.

İslam Kültür Merkezi Başkanı Abdihakem Adan, SVT'ye yaptığı açıklamada, olayı "korkunç bir saldırı" olarak nitelendirdi. Adan, saldırıda caminin camlarının kırıldığını ve saçmaların isabet ettiği duvarların delik-deşik olduğunu açıkladı. Adan, camiye ortalama her gün 100 kişin gelip namaz kıldığını söyledi.

Polis, saldırıyla ilgili ön araştırmayı tamamlarken, olayın nefret suçu olma ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: İsveç, cami
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