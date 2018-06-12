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İsveç'te camileri hedef alan saldırılar 10 kat arttı

Uppsala Üniversitesi'nin hazırladığı rapora göre, 2017'de cami ve mescitlere yapılan saldırılar bir önceki yıla göre 10 kat arttı.

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İsveçte camileri hedef alan saldırılar 10 kat arttı

İsveç İnanç Birliği Dairesi Görevlisi Max Stockman, devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, cami ve mescitleri hedef alan saldırılardaki artışın İsveç'te din özgürlüğünü ciddi derecede tehdit ettiğini vurguladı.

Max Stockman, İsveç anayasasının temel maddelerinden biri olan din özgürlüğünün önündeki tehditlerin devlet tarafından bertaraf edilmesi gerektiğini söyledi.

''Herkes, dinini güvenli bir şekilde yaşamalı. Devletin temel görevi, din özgürlüğünü tehdit oluşturan unsurlarla mücadele etmektir. Kurum olarak Müslümanlara ve Yahudilere yapılan saldırılardan endişe duyuyoruz.'' 

''Saldırılar tüm Avrupa'da arttı''

İsveç Adalet ve İçişleri Bakanı Morgon Johansson da saldırıları ''korkunç'' olarak niteledi.

Saldırılardaki artışın sadece İsveç'te olmadığını, aşırı milliyetçilikle tüm Avrupa'da görüldüğüne işaret eden Johansson, siyasi partilerin yabancılar üzerinden siyaset yaptığına, genel olarak göçmenler, özellikle de Müslümanlara karşı çok sert söylemler geliştirdiklerie dikkat çekti.

Johansson, camileri korumak için önlemleri artıracaklarını, saldırılara karşı polisten özel bir grubu görevlendirdiklerini, bütün cami ve mescitlerin güvenlik kameralarıyla donatılacağını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: saldırı, İsveç, islamafobi, cami
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