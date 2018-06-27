İsveç'te bir kişiye Ruanda soykırımı nedeniyle ömür boyu hapis cezası verildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de soykırım suçlarını araştırmak amacıyla kurulan mahkeme, 1994'te Ruanda'da 800 binden fazla kişinin öldüğü soykırımda insanlık suçu işlediği gerekçesiyle Theodere Tabaro'yu ömür boyu hapse mahkum etti.

Mahkeme, 49 yaşındaki Ruanda kökenli İsveç vatandaşı Tabaro'yu cinayet, adam kaçırma ve başkalarını suç işlemeye teşvik etmekten suçlu buldu.

20 yıl önce İsveç'e yerleşti

Örebro kentindeki evinde 2016'da gözaltına alınan Tabaro'ya ülkede en ağır ceza olan müebbet hapis verildi.

Tabaro'nun avukatıThomas Bodström, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, kararın son derece ağır olduğunu ve müvekkilinin Ruanda rejiminin işlediği suçlar hakkında İsveç mahkemelerine ifade vererek yardım ettiğini savundu.

Expressen gazetesinin haberine göre Tabaro, 1998'de İsveç'e yerleşmiş, 2016'da da vatandaşlık almıştı.

İsveç'te daha önce de 2013'te ve 2017'de 2 Ruandalı soykırıma karıştıkları gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA