  • 01 MAYIS 2017, PAZARTESI

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İsveç'te bir camide yangın çıktı

İsveç'in başkenti Stockholm'deki İmam Ali Camisi, gece yarısı çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

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İsveçte bir camide yangın çıktı

İsveç'in başkenti Stockholm'deki İmam Ali Camisi, gece yarısı çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Stockholm İtfaiye Müdürü Tobias Akesson, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, başkentin Jarfalla bölgesinde bulunan İmam Ali Camisi'nde gece yarısı çıkan yangına müdahale ettiklerini belirterek şimdilik şüpheli bir unsura rastlamadıklarını söyledi.

Yangının nedeninin araştırıldığı bildirildi. İmam Ali Camisi'nin Sözcüsü Akil Zahiri, SVT'ye yaptığı açıklamada, caminin kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Kaygılı ve tedirgin olduklarını kaydeden Zahiri, camide bulunan 3 bin kitabın da zarar gördüğünü sözlerine ekledi.  AA

Etiketler: İsveç, cami yangını, imam ali camisi, stockholm
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