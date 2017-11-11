  • 11 KASIM 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » İsveç’te aşırı sağcıların izinsiz gösterisine polis müdahale etti

İsveç’te aşırı sağcıların izinsiz gösterisine polis müdahale etti

İsveç'in Göteborg kentinde aşırı sağcıların izinsiz düzenlediği ve polisin müdahale ettiği gösteride 16 kişi gözaltına alındı.

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İsveçte aşırı sağcıların izinsiz gösterisine polis müdahale etti

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre polis, Göteborg kentinde aşırı sağcıların izinsiz düzenlediği gösteriye müdahale etti.

Göteborg Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ulla Brehm, aşırı sağcı Nordik Direniş Hareketinin (NMR) bayraklarını taşıyan 40 kişinin Göteborg kentinin Korsvägen caddesinde izinsiz gösteri yapmaya çalıştığını ve polisin gösteriye müdahale ederek 16 kişiyi gözaltına aldığını söyledi.

NMR sempatizanlarının geçen ay Göteborg'daki gösterilerinde olaylar çıkmış, bir polis ile çok sayıda kişi yaralanmış, 50 kişi gözaltına alınmıştı.

Etiketler: İsveç, Göteborg
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