İsveç'te 4.8 milyon eve "savaşa hazırlık" bildirisi

CNN'de yer alan habere göre İsveç hükümeti, ülkedeki 4.8 milyon aileye, olası bir savaş durumunda yapılması gerekenlerin anlatıldığı bildirileri dağıtmaya hazırlanıyor.

"Kriz ya da savaş gelirse" başlığı taşıyan bildiride, sahte haberleri tanımaktan olağanüstü hava koşullarında yapılması gerekenlere kadar birçok bilgi var. Askeri çatışmalar ve terör saldırılarında İsveçlilerin yapması gerekenler de bildiride yer alıyor.

20 sayfalık broşürün üstünde, savaş alanındaki askerlerin, doğal afetten kaçan insanların ve bilgisayar başındaki siber güvenlik ekiplerinin illüstrasyonları bulunuyor.

Ülkedeki 4.8 milyon haneye dağıtılan broşür, İsveç'te 2. Dünya Savaşı'nda üretilen ve son olarak 1980'de dağıtılan broşürün güncellenmiş ve bugüne uyarlanmış hali.

200 yıldır savaş görmeyen ülke

2. Dünya Savaşı'nda dahi tarafsızlığını koruyan İsveç, 200 yıldır savaş görmüyor ancak broşür İsveç halkına konuya karşı ilgisiz olmama çağrısı yapıyor. Broşürde, kırmızı bir zemin üzerine yazılan, "Eğer İsveç başka bir ülkenin saldırısına uğrarsa, asla vazgeçmeyeceğiz. Direnişi durdurmaya yönelik tüm bilgiler yanlış" ifadeleri yer alıyor.

200 yıldır savaş görmeyen İsveç'te 13 farklı dilde hazırlanan savaş broşürleri 28 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında dağıtılacak.

Savunma bütçesi artırıldı

İsveçlilere dağıtılan savaş broşürü, İsveç'in NATO'ya katılıp katılmaması konusunda yürütülen güvenlik tartışmalarının yoğunlaştığı bir döneme denk geldi. İsveç hava sahası ve kara sularına yönelik Rus ihlallerinin artması, İsveç'teki güvenlik tartışmalarını da ateşlemiş durumda.

Ülke, 2010'da kaldırılan zorunlu askerliğin 2018'de geri döneceğini açıklamıştı. Bunun yanı sıra savunma bütçesi 720 milyon dolar artırıldı ve stratejik Gotland adasına asker yerleştirildi.

Savunma Bakanı Peter Hultqvist, Mayıs 2017'de CNN'e verdiği mülakatta, "Rusya, siyasi hedeflerini yerine getirmek için askeri güç kullanmaya hazır olduğunu gösterdi" sözleriyle ülkenin tehdit algısını ortaya koymuştu.