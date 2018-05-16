İsveçli ve Norveçli aktivistler, teknelerle Gazze'ye gidiyor

Ship to Gaza Derneği Basın Sözcüsü Ellen Hansson, İsrail'in ablukasını delmek için "Gazze için Donanma" adlı girişim olarak bir yıldır hazırlık yaptıklarını söyledi.

İki balıkçı teknesinin Göteborg'dan, bir teknenin Stockholm'den, bir teknenin de Norveç'ten yola çıktığını belirten Hansson, ''Küçük gemiler Fransa'daki kanallar üzerinden, büyük gemiler de okyanustan Gazze'ye gidecek'' dedi.

Hansson, İsrail'in Gazze ablukasını kırmak için kararlı olduklarını vurgulayarak, ''Bu sefer çok daha iyi bir organizasyonla İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı dünyanın dikkatine sunacağız'' dedi.

İki buçuk ayda Gazze'ye ulaşmak istediklerini kaydeden Hansson, şunları söyledi:

''İnşallah bu sefer Gazze'ye yardım ulaştırmayı başarırız. Gazze büyük bir hapishane. 2 milyon Filistinli, tutsak hayatı yaşıyor. Biz bu tutsak hayatını, özgürlüğe çevirmek istiyoruz. Eskiden Gazze'de 4 bin balıkçı vardı. Şimdi sadece 500 kadar balıkçı kaldı. Balıkçı teknelerini de Filistinli balıkçılara hediye etmek istiyoruz. Ayrıca, işgalci İsrail'in yüzünü bir kez daha dünyaya göstermek istiyoruz.''

Kaynak: AA