İsveçli kadın bakanın İran'da başını örtmesi "gayet insani"

İsveç İçişleri Bakanı Anders Ygeman, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ve Ticaret Bakanı Ann Linde'nin İran'a yaptığı resmi ziyarette başörtüsü takmasından dolayı eleştirilmesini yanlış bulduğunu belirterek, Linde'nin bu ziyarette başörtüsü kullanmasının gayet insani olduğunu ve bunun İran yasalarına gösterilen saygıyı ortaya koyduğunu söyledi.

Ygeman, İsveç'in başkent Stockholm'deki Başbakanlık binasında AA muhabirine verdiği röportajda, Linde'nin geçen hafta sonunda İran'ın başkenti Tahran'daki temaslarında başörtüsü takmasına yönelik ülkesindeki sert eleştirilere değindi.

Ygeman, Linde'nin Tahran ziyareti esnasında başörtüsü takmasına karşı muhalefet partilerden gelen tepkiyi anlayamadığını belirterek, "Linde ve berberindeki kadın delegasyonun İran ziyaretinde başörtüsü takması gayet insanidir ve İran yasalarına saygı gösterilmesidir. Bu durum uluslararası medyada da pozitif bir şeklide ele alındı." dedi. AA

