  • 29 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » İsveç'in en prestijli edebiyat ödülünü Müslüman yazar kazandı

İsveç'in en prestijli edebiyat ödülünü Müslüman yazar kazandı

İsveç'in en prestijli edebiyat ödülü olan ve İsveçli yazar August Strindberg’in anısına verilen "Yılın En İyi Kurgu Kitabı" ödülüne, Müslüman yazar Johannes Anyuru layık görüldü.

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İsveçin en prestijli edebiyat ödülünü Müslüman yazar kazandı

İsveçli yazar August Strindberg’in anısına verilen ülkenin en prestijli edebiyat ödülünü alan Uganda asıllı Müslüman yazar Johannes Anyuru, "Elhamdülillah bir Müslüman olarak Allah bana İsveç'in en prestijli ödülünü layık gördü." dedi.

Anyuru, bu ödülün anlamının kendisi için büyük olduğunu belirtti.

Anyuru'nun ''Öldürdüklerinin göz yaşında boğulacaklar'' romanı, gelecekte İsveç'in ırkçılar tarafından nasıl yönetileceğini konu alıyor.

Bu arada, "Yılın En İyi Çocuk Kitabı" ödülü İsveçli yazar Sara Lundbergs'e verilirken, "Yılın En İyi Gerçek Hikaye" ödülünü de yazar Fatima Brenner kazandı.

Eserleri üç kategoride ödüle layık görülen yazarlara, ödülün yanı sıra 10 bin avro veriliyor. August Strindberg ödülleri, 1989 yılından bu yana veriliyor.

AA

Etiketler: İsveç'in en prestijli edebiyat ödülü
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