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İsveç, son 20 yılın en büyük tatbikatına başladı

İsveç, Baltık Denizi bölgesinde askeri faaliyetin arttığı bir dönemde son 20 yılın en büyük askeri tatbikatına başladı.

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İsveç, son 20 yılın en büyük tatbikatına başladı

İsveç, Baltık Denizi bölgesinde askeri faaliyetin arttığı bir dönemde son 20 yılın en büyük askeri tatbikatına başladı.

Denizde, havada ve karada üç hafta sürecek "Aurora 17" tatbikatına, yaklaşık 20 bin askerin yanı sıra bin ABD askerinden oluşan bir tabur da katılıyor.

Tatbikatın, Baltık Denizi'nde Gotland adası, Stockholm ve Göteburg çevresinde düzenleneceği belirtildi.

İsveç ordusundan yapılan açıklamada, tatbikatın, "saldırganları caydırmak ve ülkeye saldırmanın riskleri konusunda dikkatlice düşünmeye zorlamak" amacıyla düzenlendiği kaydedildi.

NATO üyesi olmayan İsveç'in düzenlediği tatbikata, yine İttifak üyesi olmayan Finlandiya'dan birliklerin yanı sıra Danimarka, Norveç, Fransa, Estonya ve Litvanya'dan NATO askerleri katılacak.

Rusya ve komşusu Belarus, bu hafta Estonya, Letonya ve Litvanya sınırında ortak "Zapad 2017" tatbikatını düzenlemeye başlayacak.

Etiketler: İsveç, askeri tatbikat
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