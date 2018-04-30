İsveç polisi 3 kişiyi terör şüphesiyle gözaltına aldı

İsveç'in kuzeyi ve başkent Stockholm çevresinde çeşitli bölgelere baskın yapan polisler, 3 kişiyi gözaltına aldı. İsveç güvenlik güçleri, daha fazla kişinin terör şüphesiyle sorgulandığını açıkladı.

"Terör suçu işlenmesi şüphesiyle ilgili hazırlıklarımız bir süredir devam ediyor" diyen yetkili bir İsveç polisi, önümüzdeki birkaç gün için terör saldırısı olabileceğine dair herhangi bir işaret bulunmadığını da vurguladı.

Güvenlik güçleri konuyla ilgili daha fazla yorum yapmayı reddetti.

Kaynak: Reuters