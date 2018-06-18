İsveç Malmö'de silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

İsveç'in Malmö kentinde yaşanan silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü 3 kişi yaralandı.
Malmö'de İsveç milli takımının Dünya Kupası'nda Güney Kore karşısında aldığı galibiyeti kutlayan kalabalığın üzerine otomatik silahla ateş açıldı.
Olayda 3 genç hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı.
Polis, koyu renkli bir araçla kaçtığı belirtilen saldırganların peşine düştü.
İsveç'te son yıllarda bölgedeki sokak çeteleri arasındaki kavgaların arttığı ifade ediliyor.
Saldırının terörle bağlantısı olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: TRT Haber