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İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström'dan 'soykırım' iddialarına ret

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, "1915 yılıyla ilgili Ermeni ve Süryani soykırım iddialarını şu aşamada kabul edemeyiz." dedi.

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İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallströmdan soykırım iddialarına ret

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, 1915 olayları ile ilgili devlet televizyonu SVT'nin sorularını yanıtladı.

"İsveç hükümeti, 1915 Ermeni ve Süryani katliamı iddialarını kabul edecek mi?" sorusuna Wallström, ''1915 yılıyla ilgili Ermeni ve Süryani soykırım iddialarını şu aşamada kabul edemeyiz. Bu önemli ve tartışılması gereken bir konu." cevabını verdi.

Konuyu tartışmaya ve araştırmaya devam edeceklerini söyleyen Wallström, ''İleride olayları soykırım olarak tanıma seçeneğini dışlamadık. Şu anda mümkün değil. Bu konuda yapabileceğimiz ve tartışabileceğimiz çok şey var.'' diye konuştu.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven de 1 Mayıs'ta, SVT'ye yaptığı açıklamada, İsveç hükümetinin 1915 olayları ile ilgili "soykırım" iddialarını kabul etmeyeceğini söylemişti.

Öte yandan, İsveç hükümeti, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddiaları ve Süryaniler hakkında 2010'da parlamentoda alınan kararı iki yıl önce rafa kaldırdığını, konuyla ilgili bağımsız bir kurulun araştırmasına göre hareket edileceğini duyurmuştu. 

Kaynak: AA

Etiketler: İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström
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