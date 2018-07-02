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İsveç BMGK'nın 1 aylık dönem başkanlığını yapacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1 Temmuz-1 Ağustos arası dönem başkanlığını İsveç devraldı.

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İsveç BMGKnın 1 aylık dönem başkanlığını yapacak

İsveç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) bir aylık dönem başkanlığını devraldı.

Dışişleri Bakanı Margot Wallström, hükümetin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, BMGK geçici üyesi olan ülkesinin 1 Temmuz-1 Ağustos'ta konseyin dönem başkanlığını yürüteceğini açıkladı.

Wallström, son derece zorlu bir dönemde dünya sorunlarıyla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Çok sayıda insanın sıkıntıda olduğu, sığınmacı konumuna düştüğü bir dünyada yaşıyoruz. Başkanlık dönemimizde kadın ve çocuk haklarını ön plana çıkaracağız. Yemen, Suriye ve Myanmar'daki sorunlar da ana gündem maddelerimiz olacak. Aktif bir diplomasiyle sorunların üzerine gideceğiz'' dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Yemen, suriye, myanmar, Margot Wallström, İsveç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
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