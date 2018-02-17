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Buradasınız : » » İsveç, 168 FETÖ'cünün iltica talebini reddetti

İsveç, 168 FETÖ'cünün iltica talebini reddetti

İsveç devlet radyosu SR'nin, Göçmen Ofisinin açıklamasına dayandırdığı haberde, FETÖ bağlantılı 183 kişinin iltica başvurularının karara bağlandığı belirtildi.

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İsveç, 168 FETÖcünün iltica talebini reddetti

Haberde, bu kişilerden 168'ine ret yanıtı verildiği, 15'inin talebinin kabul edildiği bildirildi.

Daha önce FETÖ'ye ait bir okulda müdürlük yapan ve örgütün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçarak İsveç'e sığınan Ömer Türk ise SR'ye yaptığı açıklamada, iltica başvurusunun kabul edilmediğini belirterek, kendisi için güvenli olmadığı gerekçesiyle Türkiye'ye dönmek istemediğini söyledi.

Öte yandan, Göçmen Dairesi Yardımcı Hukuk Şefi Carl Bexelius da konuyla ilgili açıklamasında, "Gülen sempatizanı olunsa da Türkiye'ye dönmesinde sakınca görmüyoruz fakat hapse girme riski büyükse o zaman ilticasını kabul ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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