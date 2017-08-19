  • 19 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 32º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.522
    EURO 4.148
  • BIST 107202.43
    ALTIN 145.226
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsveç 106 yaşındaki sığınmacıyı sınır dışı etme kararı aldı

İsveç 106 yaşındaki sığınmacıyı sınır dışı etme kararı aldı

İsveç Göçmenlik Bürosu, dünyanın en yaşlı sığınmacısı olduğu sanılan 106 yaşındaki Afgan Bibikhal Uzbek'in sınır dışı edilmesine karar verdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsveç 106 yaşındaki sığınmacıyı sınır dışı etme kararı aldı

İsveç Göçmenlik Bürosu dünyanın en yaşlı sığınmacısı olduğu sanılan 106 yaşındaki Afgan Bibikhal Uzbek'in iltica talebini reddederek, sınır dışı edilmesine karar verdi. İsveç devlet radyosu SR'nin haberine göre, Göçmenlik Bürosu, Batı Götland bölgesine bağlı Skaraborg kentinde bir senedir yaşayan yaşlı kadının iltica talebini reddederek, sınır dışı edilmesine karar verdi. Uzbek'in sınır dışı edilme kararına itiraz hakkı bulunuyor. Geçen sene 105 yaşındayken savaştan kaçan Afgan kadın Uzbek, ailesiyle kaçak yollardan Hırvatistan'a ulaşmıştı. Hırvatistan polisi, Uzbek'in evraklarını incelediklerini ve yaşlı kadının 105 yaşında olduğunu tespit ettiklerini açıklamıştı. Yaşlı kadın Hırvatistan'dan sonra İsveç'e giderek sığınma talebinde bulunmuştu.

Etiketler: İsveç, sığınmacı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER