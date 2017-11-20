İstifası beklenen Zimbabve Devlet Başkanı ulusa seslendi

Zimbabve’de istifa etmesi beklenen Devlet Başkanı Robert Mugabe, iktidardaki Afrika Ulusal Birliği - Yurtsever Cephesinin (ZANU-PF) kongresine başkanlık edeceğini söyledi.

Başkan Mugabe, Ordunun komuta kademesiyle bugün gerçekleştirdiği ikinci görüşmede ortak şekilde ülkeyi normale döndürmenin gerekliliğini tartıştıklarını belirtti.

Mugabe, devlet televizyonu ZBC’deki ulusa sesleniş konuşmasında, askeri müdahalenin ülkedeki anayasal düzene ve başkanlık makamına tehdit olmadığını söyledi. Kriz anında dahi devletin ana kurumlarının işlediğine işaret etti.

Devlet Başkanı Mugabe, parti kurallarına kimsenin saygısızlık etmemesi ve temel prensiplere geri dönülmesi gerektiğini dile getirdi.

Robert Mugabe, ulusa seslenişinden saatler önce, iktidardaki partisi ZANU-PF’den yapılan açıklamayla başkanlık görevinden alınmış, yerine Devlet Başkan yardımcısı Emmerson Mnangagwa getirilmişti.

Açıklamada, Mugabe’den bugün öğle saatlerine kadar istifa etmesi istenmişti. Ayrıca, Robert Mugabe’nin istifasını isteyen binlerce kişi önceki gün başkent Harare’de yürüyüş düzenlemişti.

Geçen hafta Çarşamba günü devlet televizyonunu ele geçiren Zimbabve ordusu, sabaha karşı televizyonda okunan bildiride, askeri müdahalenin “darbe olmadığı” öne sürmüştü.



Kaynak: AA