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İstifa eden Lübnan Başbakanı Hariri, ülkesine dönüyor

İstifa eden Lübnan Başbakanı Hariri’nin Çarşamba günü "bağımsızlık günü kutlamalarında" Beyrut'ta olacağı bildirildi.

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İstifa eden Lübnan Başbakanı Hariri, ülkesine dönüyor

Lübnan basını, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın istifa eden Başbakan Saad Hariri'yle telefonda görüştüğünü ve Hariri’nin Çarşamba günü Beyrut'ta olacağını duyurdu. 

Hariri, Çarşamba günü yapılacak "bağımsızlık günü kutlamalarında" Beyrut'ta olacak.

Bu arada Suudi Arabistan, istişarelerde bulunmak üzere Berlin Büyükelçisi'ni geri çağırdı. Gerekçe olarak Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Lübnan'daki siyasi krize ilişkin sözleri gösterildi.

Suudi Arabistan'ı eleştiren Gabriel, Hariri'nin kendi isteğiyle Riyad'da olmadığını ima etmişti.

Hariri, kurduğu hükümetin güvenoyu almasının üzerinden 1 yıl geçmeden 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı.

İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" belirten Hariri, "kendisine yönelik suikast olabileceği endişesi taşıdığını" kaydetmişti.

Avn, Suudi Arabistan'ı, Hariri'yi ve ailesini gözaltında tutmakla suçlamış ve Beyrut'a dönmedikçe Hariri'nin istifasını kabul etmeyeceğini söylemişti.

Kaynak: REU/TRT Haber

Etiketler: mişel avn, lübnan, Hariri, Beyrut
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